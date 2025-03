Sommer: «Udinese squadra fisica e pericolosa. Mio ‘focus’ fondamentale»

Sommer protagonista in campo con due parate straordinarie in Inter-Udinese, dopo la partita su Inter TV ha espresso la sua opinione.

VITTORIA FONDAMENTALE – Yann Sommer così dopo Inter-Udinese vinta 2-1: «È stato un secondo tempo difficile, dopo un primo tempo in controllo. L’avversario ha pressato e non è stato semplice vincere una partita importantissima. Loro sono una squadra molto fisica in tutte le zoni del campo, a ogni punizione e cross c’era da stare attenti. Restare concentrato sempre è fondamentale, anche quando la palla è avanti. Sono contento di difendere la porta dell’Inter».