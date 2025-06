Sommer: «Step by step, ma ora siamo dentro il torneo al 100%»

Sommer ha parlato al termine della partita tra Inter e River Plate. Il portiere svizzero contento per la prestazione dei suoi e non vuole ovviamente fermarsi. Ora gli ottavi di finale.

DENTRO AL CENTO PER CENTO – Yann Sommer, intercettato dai colleghi di Sport Mediaset, ha commentato in questo modo la bella vittoria dell’Inter contro il River Plate: «Più dura e più bella, era un avversario aggressivo ma abbiamo fatto bene. Tanta energia messa sul campo, abbiamo fatto bene. Il gruppo sta crescendo, importante che abbiamo i giovani che prendano confidenza. Bene oggi. I primi giorni erano difficili, ma ora siamo al 100% dentro in questo torneo. Andiamo avanti e vogliamo vincere anche la prossima».

STEP BY STEP – Sempre Sommer che non vuole correre, ma andare step by step. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Fluminense, squadra brasiliana. Sommer predica calma: «Tutto il torneo è diverso, gli stadi, i campi, gli avversari, ma siamo dentro al 100% e questo è importante. Abbiamo fatto grande gara di energia, potenza, abbiamo fatto due bei gol e sono contento. L’Inter vuole arrivare sempre fino in fondo, da giocatore voglio sempre vincere. Ma step by step, abbiamo un’altra avversaria che non conosciamo bene e vogliamo fare un’altra bella partita».