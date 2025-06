Sommer sicuro: «Non è facile, giochiamo per vincere il torneo»

Yann Sommer è stato impegnato pochissimo nella partita tra Inter e River Plate. Il portiere nerazzurro non abbassa le aspettative intorno alla sua squadra ai microfoni di Dazn.

OBIETTIVO – L’Inter ha come obiettivo quello di andare più avanti possibile al Mondiale per Club. Nonostante il cambio in panchina e l’addio di Simone Inzaghi il portiere Yann Sommer rimane piuttosto fiducioso sul futuro. I nerazzurri questa notte hanno battuto il River Plate per 2-0 e conquistato così gli ottavi di finale della competizione. Francesco Pio Esposito e Alessandro Bastoni hanno messo la loro firma sulla gara portata a casa in quel di Seattle. Sommer non ha avuto parate importanti da fare, ma il portiere si è espresso sul match: «Era importantissimo oggi, abbiamo mostrato temperamento ed energia. Il River Plate è duro nei duelli e nelle giocate, era importante vincere. Adesso siamo in un altro torneo, la Champions League è finita e in questo torneo le partite così sono dure. Questo è bello per la squadra, non era facile e abbiamo fatto molto bene. Siamo qui per vincere, è un torneo importante con grandi partite. Non è facile dopo una stagione lunga come questa, giochiamo il Mondiale per Club per vincere come squadra»