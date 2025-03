Sommer saggio: «Vittoria importante. Inter, un dettaglio che guarderemo!»

Yann Sommer si è espresso al termine del match vinto dall’Inter contro l’Udinese con il punteggio di 2-1. Queste le sue parole.

LE DICHIARAZIONI – Yann Sommer si è così pronunciato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Udinese: «Molto importante la vittoria. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo della partita, segnando e avendo altre occasioni per segnare. Nella seconda frazione loro hanno fatto maggior pressing, mentre noi non stiamo in grado di trovare le opzioni giuste. Non è stato semplice, ma è stato molto importante trovare la vittoria. Il nostro focus è sulla situazione dell’Inter, ma è chiaro che vedremo Napoli-Milan in tranquillità. Nel secondo tempo è mancato un po’ di coraggio, poi è chiaro che gli avversari hanno fatto molto meglio rispetto alla prima frazione. Si tratta di un dettaglio che dovremo guardare dopo la partita per sistemarlo in vista della prossima».