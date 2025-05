Sommer: «Quella su Yamal è la parata più importante!»

Yann Sommer ha compiuto interventi clamorosi nel corso della partita tra Inter e Barcellona. Ha vinto il premio di MVP della UEFA ed ha parlato a caldo su CBS Sports della serata.

SERATA FOLLE! – L’Inter ha vinto per 4-3 contro il Barcellona alla semifinale di ritorno a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato la finale di Champions League ed è la seconda negli ultimi tre anni con l’allenatore. Il risultato è storico ma non basta, perché adesso serve alzare la coppa. Già giocarsela e arrivare in fondo riempie di orgoglio per la notte vissuta contro una squadra sicuramente più attrezzata come quella di Hans Flick. Tra i protagonisti ieri c’è stato Yann Sommer. Tantissime parate importanti, Sommer ha individuato quella migliore: «Io penso che abbiamo vissuto tante situazioni nella partita. Ha tirato veloce Yamal in quel caso, me la immaginavo così ed è stata veramente bella. Forse è la parata più importante: abbiamo fatto un grande sforzo per difendere, è stata dura. Ci ha dato forza, ci ha dato fiducia negli ultimi minuti. Devo dire che non potrei essere più felice di ora. Noi come squadra, anche io, lavoriamo per queste partite, queste gioie. Ho grandissimi compagni, gioco con una grandissima squadra, siamo in finale!»