Sommer: «Che onore essere tra i migliori portieri! Grande momento»

Appena arrivato a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro, sul red carpet Yann Sommer ha rilasciato una breve intervista. Sottolineando tutta la grande emozione per l’essere tra i nominati a miglior portiere

ONORATO – Yann Sommer con la vittoria del ventesimo scudetto con l’Inter e con l’ottimo percorso a EURO 2024 con la sua nazionale, la Svizzera, è tra i nominati al premio di miglior portiere della scorsa stagione. Proprio di questo ha parlato l’estremo difensore nerazzurro, sottolineando il fatto che una nomination così importante sia arrivata a 35 anni: «È un grande onore, non vedo l’ora che inizi la cerimonia. È un grande momento per me in carriera, specialmente visto che questa nomination è arrivata a 35 anni. Sono ancora giovane come uomo, ma non nel calcio. Però mi sento alla grande, come ho detto prima per me è un grande momento ora e sono davvero felice».