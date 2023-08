Sommer: «Mi piace Inzaghi per un motivo. Inter club importante»

Yann Sommer è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Ecco le parole al suo arrivo ai microfoni del club.

PRIMO COMMENTO – Yann Sommer così al suo arrivo: «Sono diversi i motivi che mi hanno spinto a venire all’Inter: questo è un club importante a livello italiano e internazionale con una grande tradizione. Giocare qui è una nuova sfida nella mia carriera, non vedo l’ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l’atmosfera di Milano: è bello essere qui. Ho grandi aspettative, voglio affrontare nuovi attaccanti e giocatori con l’Inter sperando di ottenere nuovi successi. Tutto nuovo per me in Serie A ma sono felice di essere venuto. Sono esplosivo, sono coraggioso e provo ad aiutare la squadra con il gioco con i piedi, diventando un’opzione in più per loro quando il pallone è nella nostra metà campo. Cerco di trasmettere loro fiducia e calma, voglio rimanere sempre costante. A me piace l’Inter perché c’è anche Simone Inzaghi, che ama giocare dal basso. Questo è il mio stile di gioco, mi piace essere un’opzione in più per il gioco della squadra e affrontare la pressione degli avversari. Indossare questa maglia significa molto per me, è una cosa che mi rende orgoglioso. Sono tanti i portieri leggendari che hanno giocato qui: sono impaziente di indossare questa maglia e giocare a San Siro davanti ai tifosi»