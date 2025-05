Sommer: «Io leader con Barella e Lautaro Martinez, le parate…»

Sommer ha parlato a quattro giorni da Psg-Inter, citando anche Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Le sue parole alla tv svizzera.

PARATE – Yann Sommer, intercettato da RSI, si è espresso così sulle parate in semifinale: «Era importante per noi, per la partita, perché abbiamo fatto tantissimo in questa partita, mettendo energia ed emozioni. Importante questa parata, ma ero contento per la prestazione di tutta la squadra. Mbappe o Yamal quale parata migliore? Non è possibile dirlo. Anche con la Svizzera era un momento importante, perché avevamo fatto la storia con i quarti di finale. Due momenti grandi della mia carriera, sono contento».

BARCELLONA – Poi Sommer ritorna sulle emozioni del 6 maggio: «Era un momento speciale per noi tutti, perché è stata in bilico fino alla fine. Momento speciale per tutti».

LEADER – Sommer sulla sua esperienza: «Quando sono arrivato in Italia era difficile per la lingua, ora meglio, anche se parlano velocemente è un po’ difficile. Ho 36 anni, ho esperienza, provo sempre ad aiutare i giovani, come fanno gli altri leader come Barella o Lautaro Martinez. Siamo un gruppo forte».

ANNI SPECIALI – Infine, Sommer ricorda gli ultimi anni: «Ho preso la decisione di lasciare il Monchengladbach dopo nove anni, poi i mesi a Monaco con un titolo speciale e adesso l’Inter. Contento per com’è andata negli ultimi anni».