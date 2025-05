Sommer: «Inter, sei stata incredibile. Una parata speciale!»

Yann Sommer si è espresso al termine di Inter-Barcellona, match vinto in maniera entusiasmante dai nerazzurri con il punteggio di 4-3. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Yann Sommer ha così parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Barcellona: «Sono molto felice, è stata una partita incredibile. Parata più difficile? Penso l’ultima, per me è stata speciale. L’ho fatta contro un giocatore fortissimo, che tende sempre a rientrare per calciarla in quella maniera. Quello che abbiamo fatto, dopo il gol di Acerbi, è stato crescere minuto dopo minuto. Davvero, è stato incredibile».