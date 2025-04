Sommer: «Inter reazione da grande squadra! Barcellona? Penso a stasera»

Sommer dopo il 2-2 dell’Inter a San Siro contro il Bayern Monaco e il passaggio del turno in semifinale, in un’intervista su Inter TV ha sottolineato ancora una volta il grande carattere di questa squadra.

SERATA SPECIALI – Yann Sommer in coro come tutta la squadra, dopo la partita si dice estremamente orgoglioso per l’ennesima grande prestazione dell’Inter: «Incontrare una squadra così forte non è mai semplice, però abbiamo difeso bene e abbiamo segnato due gol nei momenti perfetti questa sera! Non era semplice dopo lo 0-1. Abbiamo reagito con coraggio. Barcellona? Intanto sono felice per questa partita, anche contro il Barcellona non sarà semplice. Però giocando come contro il Bayern Monaco, abbiamo chance quanto loro di andare in finale».