Sommer: «L’Inter affronta ogni partita per vincere. Testa al ritorno!»

Altra grande prestazione di Yann Sommer, insieme a tutto il resto degli uomini di Simone Inzaghi, in Bayern Monaco-Inter. Le dichiarazione dell’estremo difensore svizzero dopo la vittoria.

L’OBIETTIVO – Yann Sommer, che ha vissuto Bayern Monaco-Inter da ex, interviene su Prime Video al termine della gara vinta 2-1. Queste le parole spese dal portiere svizzero, che pensa già all’atteggiamento da avere al ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma a San Siro: «Una vittoria importante per noi. È stata dura, ma abbiamo fatto molto bene. Siamo stati efficienti davanti alla porta e abbiamo difeso bene nonostante alcuni momenti difficili, che fanno parte del gioco. Affrontiamo ogni partita con l’obiettivo di vincere. Sarebbe pericoloso cercare di difendere questo punteggio. Vogliamo andare oltre e abbiamo bisogno di un’altra prestazione di livello nella gara di ritorno».

Sommer analizza Bayern Monaco-Inter nel post partita

STABILITÀ DIFENSIVA – Sulla gara terminata con una vittoria, grazie al gol di Davide Frattesi nel finale, Yann Sommer dichiara: «So cosa si prova contro il Bayern Monaco quando genera un’enorme pressione con il contropiede, i numerosi cross o i passaggi filtranti. La fase di costruzione diventa un po’ più dura, ma penso che abbiamo trovato delle buone soluzioni e siamo stati molto stabili in difesa, il che è stato fondamentale».