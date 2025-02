Sommer assicura: «Inter, mente e fisico stanno bene. L’obiettivo è ancora qua!»

Dopo la sconfitta di misura contro la Juventus, Yann Sommer dice la sua sul momento dell’Inter e sul mancato sorpasso sul Napoli. Di seguito le dichiarazioni del portiere svizzero rilasciate a SportMediaset.

ANCHE COSE POSITIVE – La trasferta di Torino lascia l’amaro in bocca all’Inter. Sulla gara contro la Juventus Yann Sommer dichiara: «È chiaro che questa sconfitta fa male. Era una partita molto importante per noi. Però ci sono anche tante cose positive. Nel primo tempo abbiamo fatto molto molto bene, con tante occasioni per noi. Nel secondo tempo un po’ meno. È un peccato».

Sommer analizza la prestazione di Juventus-Inter

LEGGE DEL CALCIO – Yann Sommer prosegue: «Come mai questo calo nel secondo tempo? C’è stato anche un avversario che ha fatto bene, con più pressione e ancora più aggressivo. Fisicamente stiamo bene, anche se abbiamo tante partite come tutte le squadre. Anche mentalmente stiamo bene. Purtroppo qualche volta va così, non abbiamo fatto il gol. Il calcio è così».

TESTA ALTA – Yann Sommer conclude, commentando la teoria di un suo compagno: «L’analisi di Mkhitaryan? Lui ha un bel sentimento verso le partite. È sempre difficile dirlo dopo la partita, ma abbiamo le situazione per fare gol. Non lo so cosa manca ma so che adesso l’importante è andare avanti, tenere la testa alta perché abbiamo ancor tredici partite molto molto importanti. Se crediamo ancora nello scudetto? È chiaro che vogliamo ancora fare quel passo verso il Napoli. Adesso parleremo nei prossimi giorni di questa partita, capiremo dove possiamo fare meglio. Però poi la lasceremo alle spalle e guarderemo avanti verso le prossime. L’obiettivo è ancora qua».