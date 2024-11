Sommer: «Inter compatta, bella energia tra noi! Una cosa è importante»

Sommer è intervenuto subito dopo il triplice fischio di Inter-Lipsia, partita che si è giocata a San Siro per la quinta giornata di Champions League ed è stata vinta dai padroni di casa 1-0. Ecco di seguito le sue dichiarazioni a caldo a Sky Sport

COMPATTI – Yann Sommer parla così dopo Inter-Lipsia: «Una vittoria importante contro un buon avversario. Certo ci sono state alcune situazioni in cui abbiamo dovuto difendere e lo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni per il secondo gol e siamo contenti dei tre punti. Inter matura in Champions League? Sì, ho la stessa opinione. È importante difendere così in Europa, in queste partite sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Siamo compatti e abbiamo un’ottima energia tra di noi, concediamo davvero pochissime occasioni agli avversari e per questo siamo riusciti a non concedere gol finora, abbiamo creato ma allo stesso tempo difeso con grande equilibrio. Quello che è molto importante è riuscire sempre a cambiare tra Serie A e Champions League, dobbiamo concentrarci su ogni partita ed è importante ruotare perché abbiamo una rosa molto ampia. Abbiamo anche molta esperienza, affrontiamo ogni partita passo dopo passo e poi vedremo».