Sommer: «Differenze Inzaghi-Chivu? Carattere! Dopo Monaco scioccati»

Sommer ha parlato delle differenze tra Inzaghi e Chivu, con il secondo che ha preso il posto sulla panchina dell’Inter. Stasera alle 21 la seconda partita dei nerazzurri contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club (qui tutte le informazioni su dove e come vederla). Il portiere sempre preciso e attento nelle sue valutazioni e analisi.

GIORNI COMPLICATI – Le parole di Yann Sommer a Dazn sui giorni post la finale di Champions League: «I giorni dopo una partita così sono sempre difficili, ovviamente. Tutti eravamo scioccati dopo quella gara, però è il calcio. È successo. Ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di ragionare e di individuare i motivi per i quali le cose sono andate così, ma adesso è importante andare avanti con la testa, i pensieri e le idee».

INZAGHI E CHIVU – Sempre Sommer per quanto riguarda le differenze tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu. Ovviamente c’è differenza tra i due allenatori, non solo nel carattere ma anche nell’approccio tattico. Ecco cos’ha detto; «Differenze sì tra Inzaghi e Chivu. Chivu ha un altro carattere, un altro allenatore, cambia tutto. Non nel senso della tattica, ma anche nella comunicazione ad esempio, perché è una persona, un allenatore diverso. Ed è anche un bene».