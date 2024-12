Sommer: «Contento per Bove. Champions League un obiettivo per l’Inter!»

Yann Sommer ha parlato al Gran Galà del Calcio 2024. Un commento su Edoardo Bove e una riflessione sugli obiettivi dell’Inter.

LE DICHIARAZIONI – Così Yann Sommer in zona mista: «Bove? Si è trattato di un grande shock per tutti, sono molto contento di aver letto le news di oggi, sta un po’ meglio e questo è la cosa più importante. L’obiettivo è fare un po’ meglio ancora, la strada è quella giusta, è importante difendere meglio come fatto l’ anno scorso. La Champions è il grande obiettivo? Per l’Inter la Champions è sempre un obiettivo, sappiamo che non è facile, dobbiamo fare punti in tutte le partite. La Serie A è molto importante, abbiamo vinto l’anno scorso e vogliamo rivincere».