Sommer ci crede: «Inter può vincere tutto. Ma livello molto alto!»

Yann Sommer si è così pronunciato nel post-partita di Inter-Bayern Monaco, il cui 2-2 finale è valso l’accesso alle semifinali di Champions League per i nerazzurri.

IL COMMENTO – Yann Sommer ha parlato a Prime Video al termine di Inter-Bayern Monaco. Il portiere elvetico ha sottolineato la sua gioia per il 2-2 finale: «Sono stanco, ma felice. Abbiamo difeso tutti insieme, da squadra, contro un grande club. Sapevamo della loro pressione, che è dura, ma abbiamo mantenuto buone linee e le giuste distanze per poter passare il turno. Vincere tutto? Chiaro, questo è l’obiettivo. Ma, come abbiamo visto oggi, il livello è molto alto. Per ora siamo felici per il passaggio del turno. Sono molto felice per la squadra e per i tifosi, l’energia dello Stadio era di quelle molto importanti».