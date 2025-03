Sommer chiaro: «Svizzera? Sto bene così. Dito? Ora va bene!»

Yann Sommer ha parlato nel post-partita di Atalanta-Inter, sfida vinta dai meneghini per 2-0. Il portiere nerazzurro si è anche espresso sull’ipotesi relativa al suo possibile ritorno in Nazionale.

LE DICHIARAZIONI – Yann Sommer si è così pronunciato a Sport TV al termine del match vinto dalla sua Inter contro l’Atalanta con il punteggio di 2-0: «L’Atalanta è una squadra con tanta qualità, anche in zona offensiva. Giocano in uno contro uno su tutto il campo, badando molto alle posizioni e al gioco con la palla. Per noi era importante rimanere compatti e vincere i duelli prima della metà campo. Siamo riusciti a fare molto bene».

Sommer sul capitolo Nazionale: decisione non appellabile

IL COMMENTO – Sommer ha poi proseguito: «Svizzera? Io ne sono fuori (ride, ndr). Adesso ci sono le amichevoli, che vedrò da casa al televisore. Il mio auspicio è di tornare? No, sono molto contento con la situazione attuale. Ora ho qualche giorno libero, di vacanza».

LE CONDIZIONI – Sommer ha concluso ribadendo di essere tornato in condizioni fisiche ottimali: «Posso dire di stare bene sia per quanto riguarda il dito (lo svizzero aveva subìto la frattura della testa della falange del pollice della mano destra, ndr.) sia per la testa. Ne sono contento».