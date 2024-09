Sommer: «Champions League, non vedo l’ora! Haaland? Ecco cosa penso»

Inzaghi e Sommer sono i protagonisti della conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Inter. Il portiere ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 20 (italiane).

DUELLO – Yann Sommer ha aperto la sua conferenza stampa rispondendo alle domande su un duello attesissimo di Manchester City-Inter, ovvero quello con Erling Haaland: «Preparo ogni partita alla stessa maniera. Ovviamente parliamo di una squadra con giocatori di grandissima qualità. Ho giocato diverse volte contro Haaland, so come gioca e cercherò di rappresentare una sfida per lui domani. Non penso che dobbiamo fermare solo Haaland, ma dobbiamo fermare il Manchester City. È uno degli attaccanti migliori in giro per il mondo, ma del resto troviamo una squadra fortissima. Dobbiamo offrire una grande prestazione domani a prescindere dall’avversario, contro una delle migliori squadre d’Europa. Dovremo cercare di giocare una grande partita».

VOGLIA DI GIOCARE – Yann Sommer non era (ancora) un giocatore dell’Inter nella finale del 2023 contro il Manchester City. Ma la voglia di giocare e di provare ad avere una rivincita è tanta: «È difficile per me pensare alla finale del 2023 perché non c’ero, però la scorsa stagione è stata fantastica con la vittoria dello scudetto. Serviranno tanto lavoro, cuore, coraggio per fare una grande stagione in Champions League che è anche il nostro obiettivo. Dobbiamo metterci sempre più energia. Non vedo l’ora di giocare la partita di domani, in Champions League. Siamo preparati, abbiamo lavorato tanto per essere qui».

Sommer suona la carica in vista di Manchester City-Inter

MIGLIORAMENTI – Yann Sommer ha poi concluso la sua conferenza stampa con un commento su questo inizio di stagione e sulla voglia di iniziare con il piede giusto in Champions League già da questo Manchester City-Inter: «Finora penso che non abbiamo dimostrato il massimo che potessimo fare, però va bene così. Sarà una stagione lunga. È normale che all’inizio alcune situazioni non vadano come vogliamo, ma non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo torneo».