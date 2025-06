Sommer carica l’Inter: «Vincere, punto! Urawa siamo pronti»

Dopo il primo allenamento sul suolo di Seattle, andato in scena al Training Centre dei Seattle Seahawks a Renton, Yann Sommer ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, analizzando il momento dell’Inter alla vigilia del match contro gli Urawa Red Diamonds, seconda sfida del Gruppo E al Mondiale per Club.

SECONDA PARTITA – Yann Sommer ha sottolineato l’importanza della partita di domani, che può indirizzare il cammino dei nerazzurri nella competizione: «Stiamo bene, il gruppo va bene e l’ambiente è molto positivo. La temperatura è cambiata un po’ rispetto a Los Angeles, ma qui ci troviamo in un centro molto bello. Siamo motivati per la partita di domani, è molto importante per noi. «Dobbiamo vincere, punto. Dobbiamo fare tutto per questo, anche oggi nell’ultimo allenamento e nelle prossime sedute video. Proveremo a fare una grande gara, con tanta energia come abbiamo sempre fatto in stagione».

Sommer carica l’Inter alla vigilia e parla di Chivu

NUOVO TECNICO – Nel secondo blocco dell’intervista, Sommer ha poi parlato del prossimo avversario, riconoscendo le qualità della formazione giapponese: «Gli Urawa Red Diamonds sono una squadra che corre tanto, tecnicamente molto forte. Non li conosciamo molto bene, ma ci stiamo preparando nel dettaglio. Sono pericolosi, ma dobbiamo fare una grande gara, tecnicamente forte e con energia». Infine, spazio anche a un commento sul lavoro di Cristian Chivu, chiamato a guidare la squadra in questo torneo dopo l’addio di Inzaghi: «Cambia sempre tanto quando arriva un nuovo allenatore. Lui ha una comunicazione molto forte coi giocatori, anche in campo. Era un grande giocatore, con grande esperienza. C’è qualche differenza anche negli allenamenti e mi piace. Vediamo, ora contano i risultati delle prossime partite, ma siamo felici così».