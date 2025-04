Sommer: «Buon pari per noi, dobbiamo reggere queste partite»

Sommer è il primo giocatore che l’Inter manda a parlare sul proprio canale ufficiale, dopo il pareggio per 3-3 contro il Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions League. Di seguito le dichiarazioni a caldo.

CHE PECCATO – La valutazione di Yann Sommer su Barcellona-Inter 3-3: «Il pari? Penso un grande valore. Un buon pari per noi, era una partita dura e dobbiamo reggere questo stile di partite. Abbiamo difeso bene, è chiaro che il Barcellona con questa squadra ha sempre diverse occasioni per fare gol. Ma è un buon pari per noi. Anche io mi sono dovuto preparare così, perché sappiamo che il Barcellona fa un pressing molto alto e aggressivo. Dobbiamo anche prendere qualche rischio, però abbiamo difeso bene e compatti. Abbiamo fatto tre gol, è importantissimo averne fatti due nel primo tempo direttamente. Alla fine il 3-3 è buono».

Sommer sul ritorno di Barcellona-Inter, dopo il 3-3 dell’andata

PROSSIMO ROUND – Fra sei giorni si torna in campo, con l’Inter che avrà il fattore campo dalla sua. Sommer lo ricorda: «Il ritorno? Giocheremo a San Siro, davanti ai nostri tifosi: ne avremo bisogno, in questa seconda partita. Io penso che avremo le nostre occasioni anche nella seconda partita, è sicuro. Sarà ancora dura, per entrambe le squadre».