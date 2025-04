Sommer: «Bayern Monaco, felice di tornare. Inter, ora serve energia!»

Yann Sommer interviene in conferenza stampa, alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, al fianco del tecnico Simone Inzaghi. Ecco le parole del portiere nerazzurro sull’andata dei quarti di finale di Champions League.

Le dichiarazioni rilasciate da Sommer nella conferenza stampa di vigilia di Bayern Monaco-Inter

Conosci bene il Bayern Monaco, qual è la cosa più pericolosa?

Sarà molto importante per noi avere tanto coraggio perché hanno un pressing alto e aggressivo. Sono una squadra forte, per noi sarà importante giocare con coraggio, come sempre con l’obiettivo di vincere questa partita.

In questo stadio hai fatto il record di parate con due squadre tedesche diverse: a livello personale che emozioni ti dà?

Sono felice di tornare qui a giocare contro il Bayern Monaco e con la maglia dell’Inter.

Sommer, il pareggio di Parma cosa vi ha lasciato a livello mentale?

Non siamo felici dopo questo pareggio, anche contro l’Udinese c’è stato un momento dove hanno creato tanto. Noi siamo una squadra forte, domani sarà fondamentale tenere una grande energia e mantenere le distanze sul campo. Nell’ultima partita questa cosa è un po’ mancato nel secondo tempo. Ora dobbiamo riprenderci rapidamente.

Urbing sostituirà Neuer, riuscirà a essere il numero uno del Bayern Monaco?

Io vedo un gran portiere in lui, anche se non ho visto tante partite di lui. Ultimamente mi ha impressionato come gioca con i piedi. Non ha bisogno di consigli da parte mia. Il Bayern Monaco è una grandissima squadra ed essere dietro Neuer è importante.

Che ricordi hai lasciato qui al Bayern Monaco? Come si sfida una squadra come questa?

Non ci saranno conti da fare contro il Bayern Monaco. Il periodo in cui ero qua mi sentivo bene, abbiamo vinto il campionato anche se poi ci sono stati dei problemi e non è finito come volevo. Alla fine abbiamo vinto la Bundesliga. Non vedo l’ora di rivedere i colleghi dei tempi domani.

Tu che ci hai giocato, quale può essere il punto debole del Bayern Monaco?

Per noi sarà importante preparare bene la partita, dovremmo essere compatti e dopo sarà una sfida da vivere tra due squadre forti.

Sommer, ti sei spiegato la differenza nel modo di difendere dell’Inter tra campionato e Champions League?

È sempre difficile spiegare queste cose, l’obiettivo nostro è di non subire noi. Di norma abbiamo sempre difeso bene, forse in Champions League di più. Ma non c’è una spiegazione, contro di noi è sempre difficile creare occasioni. Giochiamo ogni tre giorni, tante partite. È normale che non puoi essere sempre al top, anche se è il nostro obiettivo perché l’Inter è un grande club e vogliamo sempre vincere.

Inter e Bayern Monaco storicamente hanno scambiato tanti giocatori tra di loro, in cosa si assomigliano?

Entrambi sono tra i club più forti e storici del mondo.