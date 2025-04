Sommer: «Bayern Monaco aggressivo, Kane? Studiato lui e non solo!»

Yann Sommer si prepara all’importante primo atto di Champions League fra Inter e Bayern Monaco. Il portiere svizzero si è soffermato, alla vigilia dei quarti di finale, sulle potenzialità offensive dell’avversario e dell’attaccante Harry Kane.

L’AVVERSARIO – Yann Sommer, intervistato su Inter TV alla vigilia di Bayern-Monaco Inter, introduce la sfida che giocherà da ex così: «Inter e Bayern Monaco sono due squadre forti, anche nell’offensiva chiaramente. Quella di domani sarà una sfida molto interessante. Quella di Kompany è una squadra che fa un pressing molto alto e molto aggressivo. Per noi sarà importante stare tranquilli quando avremo la palla. Sarà interessante domani, non vedo l’ora di giocare».

Bayern Monaco-Inter, Sommer lancia la sfida a Kane

STUDIATO – Yann Sommer, quest’oggi intervenuto anche in conferenza stampa insieme al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, dichiara: «Se ho studiato un avversario pericoloso come Harry Kane? Io studio sempre tutti i giocatori delle squadre avversarie. Però è chiaro, lui è un attaccante pericolo perché è sempre in area e i movimenti che fa sono molto buoni. Prepariamo bene la sfida contro di lui, ma anche contro altri giocatori che giocano bene». Così il portiere nerazzurro Sommer inquadra l’avversario tedesco e lancia la sfida per il primo atto dei quarti di finale di Champions League.