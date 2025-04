Sommer pronto: «Col Barcellona stesse chance che avevamo col Bayern Monaco!»

Sommer è estremamente contento per il passaggio del turno contro il Bayern Monaco e in un’intervista rilasciata a CBS Sports Golazo ha parlato del Barcellona.

ALTRA GRANDE PROVA – Yann Sommer ha commentato così il passaggio del turno contro il Bayern Monaco: «Sapevamo che sarebbero state partite così, il Bayern è una grande squadra, mette tanta pressione, hanno tanta qualità, è difficile per tutti . Io mi sento benissimo, è stato difficilissimo. Abbiamo avuto tante situazioni difficili ma abbiamo difeso bene e preso le occasioni che abbiamo avuto. Ero molto felice di avere il pallone in mano quando l’arbitro stava per fischiare»

Inter in semifinale! Barcellona il prossimo ostacolo

AVANTI IN CHAMPIONS LEAGUE – Sommer esprime un parere riguardo i prossimi avversari: «Il Barcellona? Abbiamo le stesse chance che avevamo adesso col Bayern. È tutto aperto, siamo in semifinale contro il Barcellona. Partite e avversari saranno diversi, ma ci prepareremo bene».