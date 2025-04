Sommer: «Avuto energie dentro di noi! Per me vittoria speciale»

Sommer, come spesso accaduto nelle ultime partite, ha fatto una grande prova e aiutato a vincere per 1-2. L’ex di Bayern Monaco-Inter commenta il successo all’Allianz Arena, nel post partita di Inter TV.

IL TRIONFO – Yann Sommer valuta quanto dia il successo dell’Inter sul Bayern Monaco: «Era molto importante la vittoria questa sera. Chiaro, abbiamo avuto delle fasi nel secondo tempo difficili, come sempre contro questa strada, ma abbiamo avuto grandi energie dentro di noi: compatti come squadra. Il piano partita? Sappiamo che la loro squadra è molto forte nel pressing, molto aggressiva. Abbiamo preparato queste situazioni, abbiamo detto di dover avere energie dentro di noi nel secondo tempo».

Per Sommer l’Inter ha gestito bene i momenti col Bayern Monaco

FATTO IL GIUSTO – Sommer su come l’Inter si è espressa: «Con la palla abbiamo avuto coraggio e qualità. Abbiamo avuto quattro-cinque occasioni, facendo due gol. Stiamo bene sul campo come squadra, di questo ne abbiamo bisogno tutte le partite. Per me è molto speciale: ho giocato qua due anni fa, siamo contenti. I tifosi sono importanti: fra una settimana abbiamo bisogno di una presenza come stasera, per energia. Siamo felici per questa vittoria, adesso prepariamo la partita col Cagliari che sarà altrettanto importante».