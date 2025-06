Sommer analizza l’Urawa: «Servirà precisione! Bello avere tanti giovani»

Nel giorno di vigilia della sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, valida per la seconda giornata del Gruppo E della FIFA Club World Cup, il portiere Yann Sommer ha parlato dal Virginia Mason Athletic Center di Seattle, centro sportivo dei Seattle Seahawks, squadra della NFL che ospita i nerazzurri in questi giorni.

LA VIGILIA – Yann Sommer ha commentato così alla vigilia, in un’intervista realizzata su Inter TV: «Questa mattina abbiamo studiato gli Urawa al video: corrono tanto, sono forti tecnicamente. Dobbiamo prepararci bene», ha spiegato Sommer: «Servirà lavorare bene il pallone, trovare le posizioni dentro le linee e soprattutto essere precisi sotto porta». Dopo il pareggio nella gara inaugurale contro il Monterrey, l’Inter ha bisogno di un successo per rimettersi in corsa per la qualificazione. La squadra è apparsa carica e coesa, come confermato anche dal portiere: «Il gruppo è motivato, c’è un bell’ambiente. Il mister ha un’ottima comunicazione, ha esperienza di campo e ottime idee. L’ambiente è positivo, l’importante è lavorare e guardare avanti».

Inter, tanti giovani al Mondiale per Club: parla Sommer

GIOVANI A DISPOSIZIONE – Nel corso dell’intervento, Sommer ha speso anche parole importanti per i giovani presenti nel gruppo, come Francesco Pio Esposito, tornato disponibile proprio oggi. «È bello avere in squadra tanti giovani, è bello e importante. Mi piace vedere che sono liberi di testa e hanno grandi motivazioni», ha dichiarato il numero uno nerazzurro. «Sul campo parliamo tanto con loro, ovviamente a volte sono un po’ più tesi perché si allenano con noi. Ma è bello trasmettere loro calma e serenità». L’appuntamento è fissato per sabato 21 giugno al Lumen Field di Seattle, quando l’Inter andrà a caccia dei primi tre punti contro i giapponesi dell’Urawa, sconfitti per 3-1 dal River Plate nella prima giornata.