Sneijder tifoso: «Serata perfetta per giocare! Inter non può perdere»

L’Inter di Inzaghi riparte dal 2-1 conquistato all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, ospite questa sera a San Siro nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Tra i tanti ex nerazzurri presenti a Milano, c’è anche Sneijder: l’olandese, ai microfoni di Prime Video, è categorico

CATEGORICO – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera a San Siro proverà ad aggirare l’ostacolo Bayern Monaco per conquistare la semifinale di Champions League, dove eventualmente affronterebbe il Barcellona. Wesley Sneijder, che di Barcellona in semifinale se ne intende così come di Bayern Monaco, non ha alcun dubbio su ciò che dovranno fare i nerazzurri stasera: «Sempre contento di tornare qui, a casa. Cosa si pensa prima di una partita così? Non lo so, è una serata perfetta per giocare. Lo stadio è pieno di tifosi, noi siamo qui per tifare la squadra, c’è anche il vantaggio di 2-1 quindi secondo me non possono perdere. Devono andare in semifinale».