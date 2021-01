Skriniar: «Io nella top XI? Non mi dà quasi niente! Lottare di squadra»

Skriniar sarà titolare nel derby Inter-Milan di Coppa Italia (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato a Inter TV la stracittadina, valida per i quarti di finale in gara secca e che dà un posto in semifinale contro Juventus o SPAL.

DERBY DI VALORE – Queste le parole di Milan Skriniar a Inter TV prima di Inter-Milan: «Sicuramente sì, il derby è sempre un derby. Non importa se Coppa Italia o campionato: oggi bisogna, e vogliamo soprattutto, passare questo turno e andare avanti. Bisogna essere squadra e lottare dal primo fino all’ultimo minuto. Secondo me siamo cresciuti, più compatti e capiamo le cose. Secondo me siamo cresciuti e dobbiamo continuare così. Io nella top XI del girone d’andata di Opta? Sì, però posso dire che non mi dà quasi niente. Sono sicuramente contento, però di più poter lottare per la squadra e andare avanti in queste competizioni».