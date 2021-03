Skriniar: Â«Siamo in alto e vogliamo rimanere lÃ¬! Ora capisco la difesa a 3Â»

Skriniar: «Siamo in alto e vogliamo rimanere lì! Ora capisco la difesa a 3»

Skriniar ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Atalanta, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PRIMO POSTO – Milan Skriniar parla così ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Atalanta: «Non guardiamo quasi mai la classifica, siamo in alto e vogliamo rimanere lì, quindi ogni partita va giocata per vincere. Sono bravi anche loro in attacco e non solo, sono in un buon momento quindi ci aspetta una partita tosta anche dal punto di vista difensivo, non solo offensivo. Dobbiamo stare attenti dietro. Il miglior Skriniar? Io mi sento bene, cerco di migliorarmi ogni giorno come tutta la squadra: stiamo crescendo giorno dopo giorno. Difesa a 3 difficile all’inizio per me? Sto lavorando, capisco meglio le cose, prima non ero abituato a giocare a tre. Ci voleva un po’ di tempo per abituarmi, mi sento bene e sono contento».