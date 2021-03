Skriniar: Â«Scudetto? Siamo sulla strada giusta, 13 finali! Dipende da noiÂ»

Skriniar: «Scudetto? Siamo sulla strada giusta, 13 finali! Dipende da noi»

Skriniar ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Parma-Inter, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 1-2. Di seguito le sue dichiarazioni

PRESSIONE – Milan Skriniar parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Parma-Inter: «Sanchez uomo partita? Ha fatto doppietta, quindi sì. Era una partita molto difficile, il Parma ci ha creato sempre problemi e sapevamo che era importante affrontare la partita in modo giusto. Quando abbiamo segnato il secondo gol eravamo più tranquilli. Pressione? Sappiamo che dipende da noi, dobbiamo rimanere uniti, affrontare le partite nel modo giusto e preparare subito da domani la partita di lunedì. Stiamo lavorando bene non solo noi ma tutto il reparto difensivo, ci stanno aiutando anche i centrocampisti, si vede che siamo uniti perché tutti insieme difendiamo e tutti insieme attacchiamo. Gol preso? Potevamo fare meglio, la mia sensazione dopo il gol è che potevamo rallentare l’uscita: difficile dirlo. Sicuramente si poteva fare meglio, forse Perisic poteva chiamare Bastoni però l’importante è che sono arrivati 3 punti stasera. Scudetto? Siamo sulla strada giusta, lavoriamo ogni giorno, ora dipende tutto da noi. ora mancano 13 partite che saranno 13 finali per noi».