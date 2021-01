Skriniar: “Fra primo e secondo tempo non è successo niente. Scontento”

Milan Skriniar

Skriniar ha parlato a Inter TV nel dopogara di Roma-Inter. Queste le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale nerazzurro, dopo il pareggio deludente che allontana la squadra dalla vetta.

GOL CON RAMMARICO – Milan Skriniar commenta Roma-Inter su Inter TV: «Sono contento per il gol, ma sono un po’ scontento per il pareggio. Secondo me abbiamo creato abbastanza in questa partita, secondo me abbiamo giocato abbastanza bene e abbiamo creato occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Cosa lascia questa partita? La Roma è una buona squadra, ben organizzata. Non è facile venire a vincere qua, secondo me abbiamo giocato bene e di questo dobbiamo essere contenti. Poi siamo scontenti per il risultato, ma dobbiamo guardare le cose che abbiamo fatto bene. Quelle che abbiamo fatto male dobbiamo studiarle e fare meglio la prossima partita. Differenze fra primo e secondo tempo? Non è successo niente, anche nel primo tempo stavamo facendo abbastanza bene. Poi eravamo un gol sotto e dall’inizio del secondo tempo dovevamo portare pressione e fare gol. Potevamo segnare subito all’inizio, però alla fine non è andata bene dal punto di vista del risultato».