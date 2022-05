Skriniar: «Presi schiaffi ma gran reazione! Felice per il recupero sul gol»

Skriniar, in campo in Inter-Empoli 4-2, si è presentato a parlare con Inter TV. Queste le sue dichiarazioni a caldo al canale tematico ufficiale del club.

SUCCESSO VOLUTO – Milan Skriniar esulta per Inter-Empoli 4-2: «Abbiamo preso due schiaffi ma sono contento di come ha reagito la squadra. Anche in queste situazioni si vede che siamo una grande squadra, che ha la forza di recuperare questo tipo di partite. Stasera godiamoci questa vittoria, che non va presa per scontata perché l’Empoli è una grande squadra che gioca un buon calcio. Da domani iniziamo a preparare la finale di Coppa Italia, sappiamo che partita ci aspetta. Sicuramente siamo una squadra molto forte, anche oggi i ragazzi che sono entrati durante la partita ci hanno dato una grande mano. Siamo tutti sul pezzo, non importa chi gioca o chi entra: dobbiamo essere uniti per l’Inter. Il recupero sul 3-2? Lo sto rivedendo adesso, questo è il mio ruolo: fare tutto e cercare sempre di dare il massimo, recuperando palloni se si può puliti. Sono contento che da questo intervento sia nato il gol che ci ha dato i tre punti. Il pubblico? I tifosi sono incredibili, anche quando eravamo sotto di due gol abbiamo sentito il loro supporto. Questo ci rende orgogliosi, quando giochiamo a San Siro i tifosi sono sempre al nostro fianco. Speriamo anche mercoledì per prenderci la coppa».