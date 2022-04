Skriniar: «Parlato tanto nel mese e mezzo no! Non complichiamoci la vita»

Ancora un’intervista su Inter TV dopo l’anticipo del Picco contro lo Spezia. Stavolta è Skriniar a presentarsi nella postazione del canale tematico ufficiale della società.

SERVIVA VINCERE – Milan Skriniar commenta Spezia-Inter dal Picco: «Ovviamente siamo contenti che stiamo facendo bene in difesa, ma tutta la squadra ha aiutato in queste ultime tre partite. Oggi ci dispiace per il gol subito, ci siamo complicati la vita per niente. Eravamo sullo 0-2, un peccato ma sono contento per i tre punti. Mi sento bene, posso dare una mano alla squadra e dove il mister ha bisogno a destra, a sinistra o centrale ci sono. Per me è importante che la squadra vinca, così anche i singoli crescono: è così che mi sento adesso. Qualche cambiamento? Ci siamo parlati tanto dopo un mese e mezzo che abbiamo sbagliato. Abbiamo parlato tanto fra giocatori e staff, in queste ultime tre partite abbiamo capito e le abbiamo preparate in modo giusto. Si vede il lavoro che stiamo facendo, dobbiamo continuare così perché le partite sono meno e dobbiamo arrivare. Secondo me ci ha aiutato tanto la vittoria con la Juventus, che ci ha dato una spinta importante. Adesso non dobbiamo sbagliare e continuare, vediamo da domani quello che non è andato bene e ci prepariamo per la prossima, perché sono ancora partite dure».