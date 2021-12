Skriniar: «Orgoglioso dell’Inter! Ma se non segni alla fine paghi»

Skriniar è uno dei tanti protagonisti di Real Madrid-Inter. Il difensore ha appena rilasciato un’intervista a Inter TV dal Bernabéu: queste le sue dichiarazioni.

KO DA FAR PASSARE – Milan Skriniar dà il suo giudizio su Real Madrid-Inter: «Partita tosta ma questo lo sapevamo, secondo me abbiamo iniziato molto bene e tenuto il palleggio. Abbiamo creato tante occasioni, purtroppo non siamo riuscite a sfruttarle e contro queste squadre alla fine paghi. Il Real Madrid ha tanta qualità, contro queste squadre devi segnare assolutamente. Mancato cinismo? Sì, soprattutto nella prima mezz’ora dove abbiamo avuto occasioni e potevamo segnare. Poi il Real Madrid ha fatto due tiri e due gol. Gli ottavi? Sicuramente siamo contenti per questo, ma sono orgoglioso di questa squadra perché anche qua, contro una squadra come il Real Madrid, siamo venuti qua per giocarcela e arrivare al primo posto. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta, ora testa al campionato per dare continuità di risultati e prestazioni. Lavoriamo per questo, ora dobbiamo riposare un po’ e riprendere le forze per questo sforzo prima di Natale».