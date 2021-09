Skriniar: «Non so come ho preso quella palla. Senza gol non si vince»

Milan Skriniar, intervenuto nel post di Shakhtar Donetsk-Inter su Sport Mediaset, ha parlato dell’intervento salva partita nel secondo tempo ma anche delle tante occasioni sbagliate per fare gol

AMAREZZA − Così Skriniar sulla gara di ieri a Kiev tra Shakhtar Donetsk-Inter: «Non so nemmeno come l’ho presa quella palla, mi sono buttato e ho sperato che non entrasse in porta. Abbiamo pareggiato e non siamo troppo contenti se non facciamo gol è difficile vincere le partite». Il difensore slovacco nella gara di ieri sera è stato il migliore in campo. Ha giocato con grande concentrazione e attenzione soprattutto nel secondo tempo con uno Shakhtar più dinamico e attivo.