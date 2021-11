Skriniar: «Noi più equilibrati adesso! Milan? Squadra in forma»

Skriniar, protagonista anche lui in Sheriff-Inter terminata sul punteggio di 1-3, dopo la partita ha detto la sua riguardo la sfida di oggi e il derby di domenica sera. Di seguito le sue parole su Sky Sport.

PROTAGONISTA – Skriniar dopo Sheriff-Inter 1-3, su Sky Sport ha parlato così: «Sapevamo che partita ci aspettava, nel primo tempo abbiamo evitato le ripartenze. Nel secondo tempo abbiamo trovato il gol vittoria. C’è equilibrio in questa squadra, difendiamo bene e difende tutta la squadra. Questa vittoria ci aiuta anche in vista del derby, in campionato il Milan è in forma però dobbiamo cercare la vittoria».