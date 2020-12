Skriniar: “Mancava tanto il gol, c’è una dedica. Tempo per abituarmi, ora…”

Milan Skriniar

Anche Skriniar è stato intervistato da Inter TV nel post partita del match contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni a seguito dell’ultima partita giocata nel 2020 dai nerazzurri, quella vinta 1-2 al Bentegodi.



SUCCESSO PESANTE – Milan Skriniar commenta Verona-Inter su Inter TV: «Siamo contenti per questa vittoria. Mancava tanto il gol, posso aiutare la mia squadra e sono contento anche per questo. E per la vittoria, che è la settima consecutiva. La dedica dopo il gol? È per la mia ragazza e la mia bimba. Io mi sento bene, sto lavorando tanto come tutta la squadra giustamente. Certo, ho avuto un po’ di tempo per abituarmi alla difesa a tre. Sono contento che le cose stiano andando bene, dobbiamo continuare così e quando si vince le cose vanno sempre meglio. Percorso di crescita? Sicuramente sono contento per quello che abbiamo fatto. Si può fare meglio e vogliamo fare meglio, quindi stiamo cercando di lavorare tanto. Adesso riposiamo qualche giorno, poi riprendiamo sulla nostra strada. Voglio fare gli auguri di buon Natale e buon anno nuovo a tutti i tifosi nerazzurri».