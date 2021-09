Skriniar: «La mentalità vincente ci è rimasta! Testa alta, è tutto aperto»

Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Shakhtar Donetsk-Inter, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

TESTA ALTA – Milan Skriniar parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Shakhtar Donetsk-Inter: «Volevamo vincere e prendere questi 3 punti, siamo andati vicini ma anche lo Shakhtar ha avuto le sue occasioni ed è una buona squadra. Volevamo tanto questi 3 punti ma voglio fare i complimenti alla squadra per il sacrifico fatto in fase difensiva. In attacco potevamo fare qualcosa in più. Lo Shakhtar palleggia bene, così come il Sassuolo l’anno scorso. Non era facile, per questo dico che la squadra ha difeso bene. Volevamo questi 3 punti, siamo andati vicino ma purtroppo non siamo riusciti a fare gol. La mentalità vincente ci è rimasta, si è visto anche oggi perché volevamo andare sempre a vincere questa partita. Ora testa alta perché è ancora tutto aperto».