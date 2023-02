Skriniar, Inzaghi conferma la sua scelta per Inter-Milan e per la fascia

Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi live) ha naturalmente toccato anche il tema Milan Skriniar. Il tecnico ha praticamente confermato la sua scelta in vista di Inter-Milan di domani, ma anche sulla fascia da capitano

SCELTA DI FORMAZIONE – Simone Inzaghi conferma al 99% la presenza di Milan Skriniar da titolare. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico ha rivelato come il difensore continui a lavorare duro a ogni allenamento e che probabilmente sarà della partita. Queste le sue parole nel dettaglio: «Non giudico le sue scelte ma l’uomo e il calciatore: è un ragazzo splendido che lavora ogni giorno. Adesso mi manca l’allenamento di oggi e quello di domani mattina, ma probabilmente sarà della partita».

CAPITANO – Inzaghi ha poi rivelato come, naturalmente, Skriniar non possa più indossare la fascia da capitano. Sottolineando scelte e gerarchie: «Per quello che è successo non sarà il capitano, se n’è parlato con la società e il ragazzo. Il nostro capitano è Handanovic, poi c’è Brozovic, Lautaro Martinez e D’Ambrosio: si sceglierà di volta in volta. La cosa importante è la partita, ho visto i ragazzi concentrati».