Skriniar: “Inter, questo il nostro obiettivo. Peccato per i gol subiti, Hakimi…”

Condividi questo articolo

Milan Skriniar

Skriniar ha parlato a Inter TV dopo la travolgente vittoria per 2-5 a Benevento. Ecco le dichiarazioni del giocatore nerazzurro, che ha debuttato in stagione nella partita dello Stadio Ciro Vigorito dopo le voci di mercato che ormai sembrano essere definitivamente allontanate.

GRANDE VITTORIA – Milan Skriniar commenta Benevento-Inter 2-5 nel corso dell’intervista su Inter TV: «Goleada? Questo era il nostro obiettivo per questa partita, volevamo fare la partita noi dal primo all’ultimo minuto. Siamo contenti per i cinque gol che abbiamo fatto, peccato per i due gol subiti ma la vittoria è meritata. Cambiamenti dalla scorsa stagione? Sono arrivati nuovi giocatori che ci daranno una mano, siamo più forti rispetto alla scorsa stagione e ci aiuteranno partita dopo partita. Fermare Ciro Immobile? Sicuramente ci aspetta una partita durissima. Davanti sono molto forti, bisogna stare concentrati tutti i novanta minuti. Sappiamo che loro giocano tantissimo sulle ripartenze, bisogna lottare non solo noi difensori ma tutta la squadra. Com’è giocare con Achraf Hakimi? Oggi abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo fatto cinque bellissimi gol, peccato per i due subiti. Hakimi è un giocatore giovane e bravo, attacca e difende: sicuramente ci darà una grande mano per questa stagione e anche per le prossime».