Skriniar: «Inter per me significa tanto. Ricordo due partite con emozione»

Milan Skriniar è stato intervistato per il Matchday Programme ufficiale di Inter-Torino, diciannovesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle ore 18.30. Il difensore nerazzurro ha parlato delle sue sensazioni nell’essere un giocatore nerazzurro e delle sfide che ricorda con più emozione. Leggi qui l’intervista completa.

ONORE NERAZZURRO – Milan Skriniar ha parlato dell’emozione e dell’onore di essere un giocatore dell’Inter: «Sono qui da cinque anni, l’Inter per me signfica tantissimo. È un onore vestire questa maglia. Siamo un grande gruppo, spesso sto con Bastoni, Dimarco e Cordaz. In allenamento con Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez e il Tucu ci sono grandi sfide. Ognuno ha diverse qualità, sono fortunato a giocare con loro e non contro di loro. Il salvataggio più bello penso sia quello contro lo Shakhtar nella sfida pareggiata per 0-0. Se riesco a segnare è bello anche se sono un difensore mi piace aiutare la squadra anche in questo modo quando capita».

SFIDE DA RICORDARE – Milan Skriniar ha poi parlato delle partite all’Inter da ricordare con piacere: «Con questa maglia ho giocato tante sfide importanti. La prima di solito è quella che non si scorda mai e quella per me è stata l’esordio nel 2017 contro la Fiorentina. I miei primi novanta minuti in campo da interista furono battezzati con un successo per 3-0. Ricordo con piacere anche il primo gol con questi colori nel successo per 2-0 contro il Crotone. Era la mia quarta presenza e dall’altra parte c’era il mio amico Cordaz. Un’altra partita che mi ha lasciato il segno è l’esordio in Champions League contro il Tottenham. Ci sono tanti motivi che l’hanno resa speciale: il ritorno dell’Inter in Champions la vittoria in rimonta e il calore dello stadio. C’era un’atmosfera magica, bellissima».

Fonte: Matchday Programme Inter-Torino