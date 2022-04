Skriniar: «Inter motivata per riprendersi la vetta ma serve attenzione»

Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nel prepartita di Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di campionato. Tutta la determinazione dello slovacco

MOTIVAZIONE E AVVERSARI − Skriniar sull’imminente gara tra Bologna e Inter: «Sicuramente c’è una grande motivazione per riprenderci il primo posto, dobbiamo entrare con la giusta motivazione. Dobbiamo portare a casa i 3 punti ma non sarà facile, lo scorso anno abbiamo sofferto. Arnautovic è molto fisico e forte, dobbiamo stare attenti. Anche Barrow è molto importante, bisogna essere concentrati. Non abbiamo parlato di niente in particolare, ognuno di noi sa per cosa deve giocare. Tutti sanno la motivazione che serve in queste partite».