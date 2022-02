Skriniar: «Inter-Milan vale 3 punti come le altre, poi qualcosa in più»

Skriniar ha rilasciato un’intervista a Inter TV in attesa del derby. Ecco le sue parole in vista del fondamentale impegno col Milan che fa riprendere la Serie A dopo la sosta.



TRE PUNTI DA PRENDERE! – Milan Skriniar parla prima di Inter-Milan: «È davvero una grande partita, un derby. Giochiamo in casa, con i nostri tifosi allo stadio. Dobbiamo dare tutto e fare una grande partita: sappiamo di affrontare una grande squadra, siamo pronti. L’attacco avversario? Come detto il Milan è un’ottima squadra, ha grandi giocatori. Dobbiamo essere concentrati per tutti i novantacinque minuti e gestire noi questa partita, che non sarà mai come le altre per noi e per i tifosi. Decisiva per il titolo? Sì, però non penso che sarà una partita decisiva. Ancora ne mancano tante, vale tre punti come le altre ma ci dà qualcosa in più».