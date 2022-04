Skriniar «Inter, la forza del gruppo! Ruolo preferito? Dove serve»

Milan Skriniar ha parlato al termine di Spezia-Inter (1-3). Ecco le parole del 37 nerazzurro ai microfoni di DAZN.

COESIONE – Milan Skriniar esalta l’unione di intenti che caratterizza l’Inter, anche nella vittoria contro lo Spezia: «C’è forza della squadra, siamo riusciti a rialzarci. Ovviamente il mister ci ha dato le sue idee, ci ha detto cosa è andato male nelle partite che abbiamo sbagliato. Questa è la forza del gruppo, siamo concentrati. Quest’anno ho giocato in tutte e tre ruoli, giocare centrale è diverso. Lì fai più coperture, però è difficile dire dove mi sento a casa. Dove il mister ha bisogno, ci sono: questo è importante per me. Poi sono contento quando la squadra vince, e se la mia prestazione è buona, meglio. La partita contro la Juventus ci ha aiutato tantissimo sotto tutti i punti di vista. Abbiamo capito la partita, sia contro il Verona che oggi. Contano i tre punti, conta capire le partite e le stiamo preparando bene. Questo è frutto del nostro lavoro, ovviamente il gruppo è sopra a tutto».