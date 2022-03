Skriniar: «L’Inter ha sempre una squadra, sono fiducioso. Derby diverso»

Skriniar ha commentato a caldo Milan-Inter, la sfida dell’andata delle semifinali di Coppa Italia che si è conclusa pochi minuti fa. Ecco le sue parole dal Meazza per Inter TV.

TRAGUARDO NEGATIVO – Per Milan Skriniar presenza numero duecento ma è un brutto 0-0 in Milan-Inter: «Non sapevo che avevo fatto duecento presenze oggi, sono contento di questo numero e spero che saranno ancora tantissime. Un po’ diverso questo derby, sia da parte nostra sia da parte del Milan. Dobbiamo ritrovare quella freschezza e quella brillantezza che avevamo fino a poco tempo fa. Adesso non stiamo segnando e creando tanto, però l’Inter è sempre l’Inter e ha una squadra. Non aver subito gol? Ci tiene tutto aperto con lo 0-0. Comunque abbiamo difeso bene, non ricordo il Milan aver creato tantissimo e questa è una cosa positiva. Adesso ritroviamo quella forza davanti: sono sicuro, ho fiducia in questa squadra. La Salernitana? Adesso il momento che viviamo non è perfetto, però anche la Salernitana se la gioca per la salvezza. Non sarà una partita facile, però vogliamo assolutamente vincere. Penso che una vittoria ci darebbe una grande spinta riportandoci dove meritiamo».