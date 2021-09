Skriniar: «Inter, era importante non perdere! Complimenti per la difesa»

Skriniar è stato uno dei protagonisti di Shakhtar Donetsk-Inter di questa sera. Il giocatore ha parlato a Inter TV nel post partita del match di Kiev.

ANCORA 0-0 – Milan Skriniar commenta Shakhtar Donetsk-Inter su Inter TV: «Sicuramente volevamo vincere, ma devo fare i complimenti all’avversario. Faccio i complimenti a tutta la squadra per come ha difeso: eravamo bravi. Poi sicuramente in fase offensiva potevamo fare qualcosa in più, purtroppo non abbiamo ancora segnato però è ancora tutto aperto. Dobbiamo pensare positivo e andare avanti. Loro ci hanno creato problemi col palleggio, che sono bravi, quando però facevamo tre-quattro passaggi di fila abbiamo creato problemi. Non siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni. Era importante non perdere questa partita, sono contento che non abbiamo subito gol. Dobbiamo guardare questo, poi andare avanti e guardare la fase offensiva dove si può fare meglio».