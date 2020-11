Skriniar: “Inter, bisogna stare attenti dietro! Finalmente rientro”

Milan Skriniar

Skriniar torna titolare alle ore 15 in Atalanta-Inter, match della settima giornata di Serie A (vedi formazioni). Il giocatore nerazzurro ha appena parlato a Inter TV, nell’immediato prepartita della sfida di Bergamo.

VINCERE PER FORZA – Milan Skriniar presenta Atalanta-Inter su Inter TV: «Non so, difficile dire se cambiano. Contro l’Atalanta è sempre una partita tosta: bisognerà stare attenti dal primo all’ultimo minuto e cercare di vincere. Sicuramente sarà una bella battaglia: anche noi siamo una squadra offensiva, bisogna sfruttare bene le nostre occasioni e stare attenti dietro. Sono finalmente rientrato, sono molto contento e sono pronto per aiutare la squadra e dare tutto. Spero che oggi possiamo fare un buon risultato».