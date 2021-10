Skriniar: «Gol presi? Lasciamo più spazi dietro! Domani vincere per forza»

Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Inter-Sheriff (QUI le sue dichiarazioni in conferenza stampa), sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le dichiarazioni del difensore nerazzurro

VINCERE PER SPERARE – Milan Skriniar parla a Sky Sport alla vigilia di Inter-Sheriff: «Cosa servirà domani? Sicuramente concentrazione dietro per non subire gol e cattiveria davanti nell’area avversaria, dove dobbiamo essere decisivi. Anche l’anno scorso nello stesso periodo stavamo subendo tanti gol poi abbiamo reagito bene, abbiamo chiuso la nostra porta e ci è andata bene. Ora stiamo attaccando un po’ di più e gli spazi dietro li lasci ma quello non deve succedere e dobbiamo cercare di subire meno gol. Abbiamo davanti il nostro pubblico domani e magari vogliamo far vedere un bel gioco, ma conta solo il risultato e i tre punti perché se vogliamo proseguire in Champions League dobbiamo vincere per forza domani. Stiamo creando tantissimo, dobbiamo essere più cattivi domani, penso che la squadra sia pronta e c’è quella voglia di fare una buona partita e il risultato. Dobbiamo vincere per forza».