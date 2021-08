Skriniar: «Gol? Bene la vittoria! Non abbiamo lasciato nulla al Genoa»

Skriniar si è fermato a parlare per primo con Inter TV al termine della prima partita stagionale, appena conclusa contro il Genoa. Ecco le sue considerazioni a caldo dal Meazza.



PRIMO GOL – Milan Skriniar parla dopo Inter-Genoa su Inter TV: «Sono contento che sono riuscito a segnare oggi, ma l’importante è aver fatto una vittoria e una buona prestazione. Si vede che togliamo spazi agli avversari per non lasciargli nulla in partita. Il mister ci ha dato le sue idee di gioco, come vuole costruire e difendere. Abbiamo lavorato due mesi per questa partita e siamo riusciti a vincere, da domani pensiamo a venerdì».