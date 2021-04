Skriniar: «Gioia e applausi dopo i 3 punti! Mai avuto problemi con Conte»

Skriniar ha parlato ai microfoni di “DAZN” al termine di Inter-Verona, sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A, vinta dai nerazzurri per 1-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

GRUPPO UNITO – Milan Skriniar parla così ai microfoni di “DAZN” al termine di Inter-Verona: «L’umore a fine partita? Applausi e gioia, come dovrebbe essere dopo una partita così. Dopo due pareggi era importante tornare a vincere e prendere questi 3 punti. Siamo un gruppo unito, un gruppo forte che attacca e difende bene. Siamo sempre uniti, anche con i ragazzi che giocano meno. Così dall’inizio e fino al termine della stagione. Come tanti altri giocatori, guardo i miei avversari e li studio, mi preparo personalmente prima di ogni partita e questo mi aiuta. Inizio di stagione difficile per me? Io non ho mai avuto problemi con Antonio Conte, certo avevo bisogno di un po’ di tempo per abituarmi alla difesa a tre. Sono contento di essere tornato titolare e di poter aiutare la difesa e la squadra a crescere, ancora non è finita: dobbiamo continuare così fino a quando non otteniamo ciò che vogliamo».