Skriniar: «Esultanza? Dimostra che l’Inter ha un gruppo unito, anche fuori!»

Skriniar ha proseguito la serie di interviste al termine di Inter-Verona su Inter TV. Ecco come il giocatore si è espresso sulla vittoria per 1-0 nella sestultima giornata di Serie A.

FINIAMO IL DISCORSO – Milan Skriniar parla a Inter TV dopo Inter-Verona 1-0: «Tre punti fondamentali? Sicuramente sì. Oggi era molto importante vincere, non abbiamo giocato una bellissima partita ma era importante vincere e prendere i tre punti dopo due pareggi. Siamo contenti. L’esultanza? Questo dimostra che siamo un gruppo unito. Anche i giocatori che giocano meno fanno il tifo per la squadra: sono orgoglioso di come stiamo facendo, non solo in campo ma anche fuori. Siamo uniti e questo è importantissimo, ma dobbiamo continuare quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando veramente forte e bene, stiamo crescendo da tutti i punti di vista. Ho detto sempre che la fase difensiva inizia dagli attaccanti e quella offensiva dal portiere: è così che lavoriamo».